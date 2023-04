Nella nostra disamina di cos’è Wi-Fi 7 e cosa cambia dallo standard di connessione wireless precedente Wi-Fi 6, abbiamo scoperto i vantaggi di tale tecnologia, le potenzialità e le novità che potrebbero riguardare il mondo Internet of Things (IoT) e non solo. Per sfruttarla, però, servono delle periferiche compatibili, sia per ricevere il segnale che per emetterlo.

Nel contesto del CES 2023 i maggiori produttori di strumenti e infrastrutture per le telecomunicazioni hanno già mostrato le loro soluzioni, evidenziando la volontà di effettuare il passaggio al Wi-Fi 7 nonostante il Wi-Fi 6E introdotto nel 2021 sia ben lontano da essere considerabile “mainstream”. Per prepararci all’avvenire, ecco i 5 migliori nuovi router Wi-Fi 7 del 2023.

ASUS ROG Rapture GT-BE98

Annunciato lo scorso gennaio alla kermesse di Las Vegas, ASUS ROG Rapture GT-BE98 è il primo router gaming quad-band al mondo a offrire lo standard Wi-Fi 7. Il potenziale di quest’ultimo standard viene sfruttato a pieno grazie al supporto del canale a 320 MHz nella banda a 6 GHz, strutturata al fine di raggiungere velocità superiori anche del 160% rispetto alla generazione precedente della connettività wireless. In aggiunta, la modulazione 4K QAM può inviare più dati per singola trasmissione, raggiungendo velocità di picco superiori del 20%, fino a 25.000 Mbps.

Le due funzionalità rivoluzionarie, caratteristiche dello standard, sono Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing. La prima consente di trasmettere simultaneamente su diverse bande e canali per aumentare il throughput del dispositivo, riducendo al contempo la latenza e migliorando l’affidabilità. La seconda, invece, segmenta l’ampia larghezza di banda del canale in unità più piccole eliminando le interferenze e aumentando l’efficienza.

In termini concreti si parla di una velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiore per attività con porta WAN/LAN da 10 Gbps e due porte LAN da 10 Gbps. Infine, la tecnologia ASUS RangeBoost Plus disponibile in esclusiva su ASUS ROG Rapture GT-BE98 incrementa la copertura e migliora l’esperienza di gioco.

Proprio nel contesto del gaming mostra le sue potenzialità a dovere: insomma, è una scommessa vinta in partenza.

TP-Link Deco BE95

Il router quad-band e mesh Wi-Fi 7 Deco BE95 di TP-Link spicca indubbiamente per il suo design pulito, con un 7 disegnato sul cilindro bianco e supporto a tutte le tecnologie che lo standard wireless porta con sé. Abbiamo dunque due bande da 6 GHz che si uniscono alle bande da 5 GHz e 2,4 GHz, raggiungendo velocità massime di 33 Gbps con supporto a oltre 200 dispositivi contemporaneamente. Per una casa intelligente, insomma, è una certezza.

TP-Link Deco BE95 è inoltre dotato del sistema di sicurezza proprietario HomeShield, il quale sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare il roaming continuo attraverso le sue quattro bande. Non manca, naturalmente, una dotazione generosa sul fronte I/O: due porte Ethernet da 2,5 Gbps, una porta Ethernet da 10 Gbps, una combinata Ethernet/fibra da 10 Gbps e una porta USB 3.0. È possibile dunque collegare i nodi mesh assieme tramite backhaul wireless o utilizzare un cavo Ethernet per il backhaul cablato.

Retrocompatibile con tutte le generazioni WiFi, funziona con qualsiasi provider di servizi Internet (ISP) e modem.

TP-Link Archer BE9000

Restiamo dalla stessa azienda per parlarvi dunque del router Wi-Fi 7 TP-Link Archer BE9000, modello che si distingue chiaramente dalla massa per i suoi due display anteriori e il design estremamente moderno. Inferiormente si posiziona persino un touchscreen con un orologio sempre attivo, il quale può restituire informazioni di sistema come la velocità di download e upload. Sopra di esso, invece, il pannello LED mostra meteo, testi e persino emoji, per un totale di oltre 3.000 grafiche personalizzate.

Sul fronte puramente tecnico, TP-Link Archer BE9000 è progettato per soddisfare le esigenze delle grandi abitazioni con due porte USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), una porta Gigabit Ethernet, quattro porte LAN da 2,5 Gbps, un Porta WAN/LAN da 10 Gbps e una porta combinata Ethernet/fibra da 10 Gbps, esattamente come abbiamo potuto vedere nel caso del TP-Link Deco BE95.

Anche questo router gode della tecnologia HomeShield di TP-Link per proteggere la rete dagli attacchi informatici, con 12 antenne interne posizionate affinché assicurino un segnale forte in tutta la casa.

Xiaomi BE7000

Anche il colosso cinese Xiaomi si è lanciato verso il supporto al nuovo standard con Xiaomi BE7000 WiFi 7 Router, alimentato dalla potente piattaforma Qualcomm Networking Pro 820 con CPU quad-core A73 da 1,5 GHz e potenza di calcolo fino a 28800 DMIPS. Ottimo per gestire traffico Internet intenso, con le sue dodici antenne e il design minimale si rivela perfetto per streaming, gaming e altre attività ad alta richiesta di banda.

Xiaomi BE7000 si presenta oltretutto con 4 porte LAN 2.5G e una porta USB 3.0 per poter collegare hard disk esterni. Sempre in termini di interfacce, troviamo una porta ottica SFP+ 10G (10G) e 1 porta Ethernet 10G. Infine, notiamo la presenza di 2 GB di memoria DDR4 per supportare oltre 1000 accessi ai dispositivi di tutta la casa, e un doppio sistema di raffreddamento con ventola silenziosa attiva e quattro fogli di alluminio per il raffreddamento passivo.

Presentato al MWC 2023 di Barcellona, arriverà prima in Cina e poi, eventualmente, troverà spazio in Europa.

Arris SURFboard G54

Marchio meno noto a chi non necessita di soluzioni particolarmente avanzate, Arris SURFboard G54 è il nuovo modem Wi-Fi 7 proposto dal marchio statunitense e presentato al CES 2023. Si tratta di un modem cablato DOCSIS 3.1 e di un router Wi-Fi 7 quad-band allo stesso tempo, con banda da 2,4 GHz riservata alla casa intelligente e ad altri dispositivi IoT, banda bassa da 5 GHz per device Wi-Fi 5, alta per dispositivi Wi-Fi 6 e banda da 6 GHz sia per Wi-Fi 6E che per Wi-Fi 7.

Ovviamente non possono mancare quattro porte Gigabit Ethernet, una porta WAN da 10 GB e una connessione via cavo coassiale per collegare il router direttamente alle porte a parete. Con questo kit, Arris SURFboard G54 è progettato per la massima velocità, promettendo il comodo raggiungimento di 17,8 Gbps per reti cablate o wireless multi-gig.