Il roborock QV 35A ti fa dimenticare le pulizie di casa e oggi è al 42%

Non perdere tempo a pulire il pavimento senza poi nemmeno ottenere il risultato che vorresti. Acquista piuttosto un robot aspirapolvere e lavapavimenti che fa tutto al posto tuo. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il mitico roborock QV 35A con 349,99 euro, invece che 599,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Con lo sconto del 42% applicato sul prezzo di listino potrai risparmiare la bellezza di 250 euro sul totale. Inoltre questa promozione ti permette di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

roborock QV 35A non ha rivali a questa cifra

Il roborock QV 35A è certamente uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in commercio e dunque a questo prezzo non ha assolutamente rivali. È in grado di mappare le stanze con scansione a 360° e percorrere tutta la casa senza fermarsi mai, grazie a un sistema di navigazione preciso. Può mappare più piani con un massimo di 4 livelli e potrai gestirlo tramite l’app dedicata direttamente con il tuo smartphone.

Gode di una straordinaria aspirazione da 8000 Pa e quindi è in grado di raccogliere anche le briciole e detriti, oltre alla polvere, ai peli di animali domestici e ai capelli. Possiede una spazzola laterale e una spazzola principale in gomma antigroviglio più due pannetti con rotazione ad alta velocità e flusso dell’acqua a 30 livelli per lavare il pavimento in contemporanea all’aspirazione. Ed è inclusa la stazione di svuotamento automatico all-in-one che fa tutto in autonomia e diminuisce drasticamente la manutenzione manuale.

Affrettati perché un’occasione del genere sicuramente scadrà da un momento all’altro. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo roborock QV 35A con 349,99 euro, invece che 599,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritta ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.