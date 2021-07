Il volante PS4/PS5/PC più amato di sempre torna sotto i 200 euro: Logitech G29

Torna in offerta una delle periferiche più amate dai videogiocatori e i sim racer di tutto il mondo. Stiamo parlando, naturalmente, del Volante Logitech G29 Driving Force un volante entry level ideale per chi vuole immergersi nella simulazione automobilistica di buon livello, e a basso costo.

Volante Logitech G29 Driving Force: caratteristiche tecniche

Se sei alla ricerca di un buon volante, il G29 è senza dubbio la scelta per rapporto qualità/prezzo migliore che tu possa fare. Partiamo dal motore, anima di ogni volante che si rispetti. Questo gode di un ottimo force feedback dato da un sistema ad ingranaggi a doppia frizione. Seppur leggermente meno “fluido” dei sistemi ibridi a cinghia, garantisce un’affidabilità ed una durevolezza impareggiabile. Di alto livello anche i materiali, uno degli aspetti più apprezzati del volante. La corona è realizzata completamente in acciaio mentre il rivestimento in ecopelle dona una sensazione di pregio, con cuciture realizzate a mano. Lo stesso vale per le palette del cambio al volante, anch’essere realizzate in acciaio e piuttosto precise. Numerosi i comandi al volante che semplificano la navigazione tra i menù ed i settaggi.

I tasti, infatti, sono completamente personalizzabili tramite G Hub, il software Logitech dedicato alle periferiche da gaming. Oltre a rimappare l’intera dotazione di pulsanti, sarà possibile regolare i gradi di rotazione, la molla di ritorno e la potenza del force feedback. Di altissimo livello anche la pedaliera, anche in questo caso in acciaio, con pedali regolabili per adattarsi al meglio allo stile di guida di ogni pilota. Si tratta inoltre di una pedaliera a 3 pedali, che si adatta perfettamente a qualsiasi auto, regalando grandi emozioni anche con il cambio manuale ad H (acquistabile separatamente). Insomma, se vuoi testare un vero simulatore di guida, senza spendere cifre folli per i prodotti professionali, il Logitech G29 è tutto ciò che ti serve. Questo inoltre è compatibile anche con la nuovissima console di casa Sony, PlayStation 5.

Grazie ad un’offerta a tempo, su un numero di pezzi limitati, il volante è acquistabile su Amazon a soli 199,99 euro con uno sconto di ben 209,91 euro, oltre la metà del prezzo di listino. Semplicemente un affare.