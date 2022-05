Il World Password Day sta per arrivare: approfittane (-20%)

Il World Password Day sta per arrivare e LastPass ti mette sul piatto l’occasione ideale per cambiare definitivamente il tuo modo di intendere la sicurezza dei tuoi account. Quella che è riconosciuta come la più solida soluzione per la gestione delle proprie password, infatti, è disponibile solo in questi giorni con uno sconto del 20%.

Sconto LastPass

Grazie a LastPass è possibile creare password complesse in automatico e farle memorizzare dal software, così da poter avere sempre le proprie password a portata di mano senza il rischio di cadere in truffe, phishing e furto di identità. Il prezzo è minimo, ma grazie allo sconto di questi giorni diventa ancor più irrisorio:

LastPass Premium da 2,90 a 2,32 €/mese (1 utente)

LastPass Families da 3,90 a 3,12€/mese (6 utenti)

Disponibile in sconto anche il piano business (da 5,70 a 4,56€/mese) e per ogni nuovo abbonamento sono disponibili 30 giorni gratuiti di prova.

Il World Password Day (5 maggio 2022) è l’occasione ideale per fare divulgazione e metabolizzare una maggior consapevolezza sull’importanza del tema: le password sono oggi i presidi fondamentali delle identità online e adoperarsi per la massima sicurezza è atteggiamento necessario per blindare la propria vita digitale e la sicurezza dei propri dati. L’ offerta LastPass è un modo per fare il passo decisivo da un vecchio modo di conservare le password (mnemonico, limitato e fallace) ad un modo avanzato, intelligente ed efficace.