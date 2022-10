Iliad Dati 300: la PROMO SOLO INTERNET a 13,99€

Iliad oltre alle promozioni voce e internet possiede anche una tariffa denominata Dati 300 che offre solo internet mobile in 4G/4G+.

Iliad Dati 300: i dettagli

La tariffa in questione offre ogni mese un quantitativo pari a 300 Giga di traffico internet in 4G/4G+ con 12 Giga di dati da utilizzare in tutta l’Unione Europea grazie agli accordi sul roaming. Tutto questo a soli 13,99 euro al mese. Come potete vedere, la promozione in questione non prevede minuti e messaggi perché è stata pensata per chi necessita di avere una connessione mobile senza la linea fissa di casa. Inoltre, se terminate i Giga, Iliad offre la possibilità di continuare a navigare a 0,90€ ogni 100MB aggiuntivi.

La SIM non è comunque inibita all’utilizzo di minuti e messaggi. Non si tratta infatti di una SIM Dati Abbonamento che solitamente non ha la possibilità di effettuare chiamate o mandare SMS. In caso di necessità, è possibile effettuare chiamate in Italia ed Europa a 0,28 centesimi di euro al minuto ed inviare SMS sempre alla stessa cifra per ogni messaggio.

Il quarto operatore italiano anche per questa offerta garantisce che il prezzo indicato al momento dell’acquisto della SIM non verrà rimodulato nel tempo. Inoltre, anche questa come le altre tariffe dello stesso gestore non ha vincoli contrattuali di alcun tipo.

Questa promo è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero. Non è possibile richiedere il passaggio da altro gestore con questa offerta.

Costi ed altro

Il costo di attivazione include anche la spedizione a domicilio della scheda SIM ed è pari a 9,99 euro una tantum. La PROMO è attivabile ONLINE in completa autonomia seguendo semplici step.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.