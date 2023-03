Iliad Flash 120: minuti illimitati e 120 Giga a 7,99 euro per sempre

Se stai cercando una tariffa conveniente per il tuo abbonamento mobile, Iliad ha deciso di proporre un’ offerta davvero allettante, si tratta di Iliad Flash 120 che comprende minuti e sms illimitati verso tutti e 120 Giga di traffico fino in 4G+ a solo 7,99 euro. Ma affrettati perchè la promo è disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Tutte le offerte Iliad sono trasparenti, senza vincoli o costi nascosti e non cambiano nel tempo. possono essere attivate online o in negozio in modo semplice e veloce.

Promo Iliad Flash 120: i dettagli dell’ offerta

Attivando online o in negozio, la promo Iliad Flash 120 hai inclusi nel tuo piano tariffario mensile: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sms illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi fino in 4G+. Hai anche 8 giga al mese dedicati al roaming in Europa. Sono gratuiti i servizi: hotspot, portabilità numero, segreteria telefonica, mi richiami, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo. Superata la soglia dei 120 Giga, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€/100MB. Niente vincoli e costi nascosti. Il canone è di 7,99 euro al mese per sempre, mentre il costo di attivazione è di 9,99 euro.

Flash 120 è attivabile fino al 27 Aprile 2023 (salvo cambiamenti), dai nuovi utenti che vogliono attivare una nuova sim con o senza contestuale richiesta di portabilità del numero e anche dai già clienti Iliad con un’offerta con costo minore o uguale a 7,99 euro al mese.

