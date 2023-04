Iliad Mobile, 120GB al mese a meno di 8 euro: approfitta ora

Iliad ha appena svelato il suo grande piano: catturare l’interesse dei consumatori italiani offrendo 120GB al mese a meno di 8 euro.

Questa generosissima offerta di gigabyte conta anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il tutto a un prezzo eccezionalmente conveniente.

La promozione è ampiamente disponibile e molto ricercata, con in più la comodità dell’attivazione in qualsiasi punto vendita in tutta Italia, oppure online tramite il sito ufficiale.

Se sei interessato a questa imperdibile offerta, devo però sapere che è previsto un costo di attivazione, il quale è pari a 9,99 euro una tantum.

Con Iliad 120GB al mese a meno di 8 euro: i dettagli dell’offerta

Il nome della promozione oggetto di questo articolo è Flash 120, un’offerta davvero incredibile che vanta un prezzo eccezionalmente basso.

A soli 7,99 euro al mese, otterrai 120GB al mese di connessione dati in 4G+, con versamento diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata. Difficilmente altri gestori offrono tanto a questo prezzo.

La promozione vanta una serie di contenuti imperdibili, evidenziati non solo dal generoso traffico dati mensile di 120 GB, con connettività 4G+ (non 5G).

Inoltre, potrai disporre di minuti e SMS illimitati che possono essere utilizzati senza restrizioni verso qualsiasi operatore telefonico. Il costo di partenza è di soli 9,99 euro, con ulteriori 7,99 euro per coprire il primo mese di promo.

Se vuoi attivare questa promozione, clicca sul link qui sotto:

Potrai disporre di minuti e SMS illimitati e 8 GB dedicati in roaming Europa, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse, il servizio Mi richiami e la Segreteria telefonica

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.