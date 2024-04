Iliad: nuova offerta con 180GB, minuti e sms illimitati a 9,99€

Fondato nel 2016, l’operatore di telecomunicazioni italiano, parte del gruppo francese Iliad ha riscontato tantissimo successo conquistando un gran numero di utenti. Non a caso, Iliad si contraddistingue sul mercato perché grazie alle diverse promozioni sottoscrivibili che offrono giga e minuti ad un ottimo prezzo. La nuova offerta lanciata da Iliad, ad esempio, ti offre ben 180 Giga per navigare online con il tuo smartphone, minuti e SMS illimitati ad un prezzo mai visto prima. Il costo per i clienti che decidono di sottoscrivere la promozione è di soli 9,99 euro al mese per sempre.

Con meno di 10 euro al mese ti viene dunque proposto un servizio valido che include diversi vantaggi:

180 GB in 4G/4G+E e 5G. Il 5G è disponibile per i dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad;

Superati i 180 GB puoi continui a navigare a 0,90€/100MB;

Minuti ed SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia;

In Europa hai minuti e SMS illimitati +11GB dedicati in roaming;

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.

Iliad 180GB per navigare senza pensieri

Sei stanco di veder terminare i tuoi GB prima del rinnovo della tua promozione? I costi del tuo operatore ti sembrano eccessivi! Iliad continua a rappresentare la soluzione per tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un’offerta ricca di vantaggi e con un ottimo prezzo. Nell’offerta Giga 180 vengono infatti inclusi servizi come mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero.

Che aspetti? Entra anche tu a far parte della rivoluzione Iliad se vuoi avere un’offerta che non cambia nel tempo, senza vincoli e costi nascosti e con attivazione semplice e veloce. Giga 180 può essere attivata comodamente tramite la pagina web ufficiale Iliad (costo di attivazione di soli 9,99 euro).