Iliad offerta folle: 150GB, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese

Se sei stanco delle solite tariffe telefoniche che ti costringono a sottoscrivere contratti lunghi e costosi, c’è una novità. Iliad, l’operatore che ha scosso il mercato delle telecomunicazioni in Italia, ha lanciato un’offerta imperdibile: Iliad GIGA 150 a soli 9,99 euro per sempre.

L’offerta Iliad GIGA 150 ti offre ben 150GB di dati in 4G/4G+ e 5G, consentendoti di navigare su Internet, guardare video in streaming e giocare online senza alcun limite. Il 5G è disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad, garantendoti una connessione ultraveloce ovunque tu sia.

Con Iliad GIGA 150, hai a disposizione minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia. Puoi chiamare chi vuoi, quando vuoi, senza preoccuparti dei costi aggiuntivi. E se hai amici o parenti all’estero, questa offerta ti copre anche in Europa con minuti e SMS illimitati e 10GB di dati in roaming. L’offerta Iliad include anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Quindi, se hai bisogno di rimanere in contatto con amici o parenti all’estero, non dovrai più preoccuparti delle tariffe internazionali esorbitanti.

I vantaggi aggiuntivi inclusi con Iliad

Ma i vantaggi non finiscono qui. Con Iliad GIGA 150, hai accesso a una serie di servizi gratuiti, tra cui:

Mi Richiami: se ti trovi in situazioni in cui hai esaurito il credito, Iliad ti offre la possibilità di farti richiamare gratuitamente da un operatore

Hotspot: condividi la tua connessione con amici e familiari grazie all'hotspot incluso, senza costi aggiuntivi.

Nessuno scatto alla risposta: non dovrai più preoccuparti dei costi di attivazione della chiamata, perché con Iliad GIGA 150 non c'è alcun addebito alla risposta

Piano tariffario: tieni sotto controllo il tuo credito residuo e le tue spese con il pratico piano tariffario incluso nell'offerta

Segreteria telefonica: con Iliad è inclusa gratuitamente

Portabilità del numero: mantieni il tuo numero di telefono attuale senza problemi. Iliad rende semplice il processo di portabilità

Iliad è noto per le sue offerte trasparenti e senza vincoli. Con Iliad GIGA 150, avrai la tranquillità di sapere che la tua tariffa mensile rimarrà sempre la stessa, senza costi nascosti o sorprese sgradevoli sulla bolletta. Attivare l’offerta Iliad GIGA 150 è semplicissimo: i costi di attivazione sono pari a soli 9,99 euro.

Non perdere l’opportunità di unirti alla Rivoluzione Iliad e inizia a risparmiare sulle tue spese telefoniche oggi stesso. Con Iliad GIGA 150, avrai accesso a una connessione veloce e affidabile, minuti e SMS illimitati e una serie di servizi inclusi, il tutto a soli 9,99 euro al mese per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.