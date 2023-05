Iliad: soddisfazione clienti al 99%, l'ultima indagine Doxa

Iliad continua ad affermarsi l’operatore telefonico più amato del Belpaese. Come da prassi, Iliad Italia ha reso noti i dati riguardanti il sondaggio BVA Doxa relativo al grado di soddisfazione dei clienti consumer su rete mobile, relativi in particolar modo alla seconda metà di marzo 2023. Stando a quanto rilevato dalla società in questione, i consumatori legati a Iliad sono i più felici del Belpaese per quanto concerne l’affidabilità e le performance dei loro piani.

Iliad resta l’operatore più amato

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’indagine Doxa parla chiaro: il tasso di soddisfazione dei clienti mobile Iliad è pari al 99%, almeno stando alle risposte date dal campione nazionale di 1805 utenti tramite metodo CAWI, con interviste e questionari della durata di circa 10-12 minuti. Il totale degli intervistati, peraltro, era suddiviso in 454 clienti Iliad, 451 clienti TIM, 450 clienti Vodafone e 450 clienti WINDTRE e, nel caso degli utenti Iliad, il Net Promoter Score – ovvero il tasso di raccomandazione dell’operatore verso amici e parenti – era pari al 57%. Il secondo brand per preferenza risulta WindTre, seguito da TIM e Vodafone, sebbene TIM abbia il maggior numero di detrattori.

Benedetto Levi ha presentato questi dati durante l’annuncio di Iliad Business, la nuova offerta per aziende e partite IVA, dichiarando quanto segue:

“Questi dati sono la prova tangibile che quando, quotidianamente, in tutti i dipartimenti dell’azienda, tutti i giorni hai questa ossessione per l’utente, per la qualità, cerchi di migliorarti tu stesso, ogni giorno, di alzare sempre un po’ di più l’asticella del servizio che offri, i risultati arrivano, gli utenti te lo riconoscono e la qualità si vede.”

Parlando del grado di soddisfazione effettivo, invece, Iliad risulta davanti – in ordine – a WindTre, TIM e Vodafone, con il brand rosso che ha ricevuto il 13% di risposte negative, tra “non soddisfatto” e “per niente soddisfatto”. Per Iliad si tratta del secondo risultato più positivo nelle indagini Doxa, addirittura superando i punteggi precedentemente registrati.