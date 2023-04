Iliad Voce: il piano minuti e SMS illimitati per i Senior a soli 4,99€

Se sei un utente senior che ama parlare al telefono con i tuoi familiari e i tuoi amici, ma non ti interessa molto navigare in internet, abbiamo una buona notizia per te: Iliad ha lanciato una nuova offerta voce che fa al caso tuo.

Si tratta di un’offerta particolare, dedicata a chi vuole comunicare in modo semplice e conveniente, senza rinunciare alla qualità e alla trasparenza e che costa pochissimo: solo 4,99 euro al mese.

Come funziona Iliad Voce: l’offerta per i Senior a 4,99 euro al mese

L’offerta voce di Iliad ti permette di avere minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e internazionali. Potrai chiamare e mandare messaggi a chi vuoi, senza limiti di tempo e di quantità. Inoltre, avrai anche 40 MB di navigazione internet al mese, per controllare la tua posta elettronica o consultare qualche sito web.

L’offerta voce di Iliad ha un costo, come detto, disoli 4,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali e senza costi nascosti. Potrai attivare l’offerta in pochi minuti, online o in uno dei tanti negozi Iliad presenti sul territorio. Potrai anche mantenere il tuo numero di telefono attuale, senza dover cambiare SIM o operatore.

Il piano è stato appositamente pensato per gli utenti senior che non vogliono complicarsi la vita con offerte troppo costose o troppo complesse. Con Iliad potrai parlare al telefono con chi vuoi, quando vuoi, senza preoccuparti di consumare i tuoi minuti o i tuoi SMS. E se hai bisogno di navigare in internet, potrai farlo con i tuoi 40 MB al mese.

Non perdere tempo e sottoscrivi subito per te o un tuo familiare l’ offerta voce di Iliad a soli 4,99 euro al mese.

