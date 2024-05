Iliadbox, addio alla connessione lenta a soli 19,99 euro al mese

La tua connessione di casa è sempre lenta e non riesci mai a portare a termine il tuo lavoro? Con Iliadbox non avrai più questo problema e portare a termine progetti e sessioni di gaming e riunioni online non sarà più un problema.

Iliadbox oggi riesce a contraddistinguersi tra le diverse offerte proposte agli utenti perché è la prima offerta fibra in Italia con incluso un router dotato di nuova tecnologia Wi-Fi 7. Tecnologia che, non a caso, è ottimane per avere prestazioni ancora più elevate su tutti i tuoi dispositivi.

Hai un’offerta mobile con tariffa mensile pari a 9,99 euro al mese? Oggi hai la possibilità di sottoscrivere l’offerta fibra e attivare il vantaggio Fibra + Mobile nella tua Area Personale Fibra pagando solamente 19,99 euro al mese anziché 24,99 euro mese, per sempre.

non perdere altro tempo! Guarda in streaming le tue serie TV preferite, videochiama, scarica file e gioca online da più dispositivi contemporaneamente, senza interruzioni e ad un ottimo prezzo.

Iliadbox: tecnologia wi-fi 7

Lo sai che Iliad è stata premiata per la fibra più veloce d’Italia? Oggi hai dunque un’occasione speciale per poter portare la fibra Iliad a casa tua ad un ottimo prezzo. Solo 19,99 euro al mese anziché 24,99!

Per te con l’offerta Iliadbox anche:

Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

Chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

Segreteria telefonica;

App Iliadbox connect.

Devi sapere che le prestazioni della fibra di iliad cambiano in base alla tecnologia che raggiunge la tua abitazione: nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON Download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s e aree coperte da tecnologia FTTH GPON download

fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s. Preparati a navigare senza interruzioni!