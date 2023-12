Iliadbox, per te fibra e chiamate illimitate a soli 19,99€

Vuoi avere una connessione stabile a casa tua, collegando tutti i dispositivi contemporaneamente, per guardare in streaming le tue serie TV preferite, videochiamare e scaricare file? Iliad Box con il Wi-Fi 6 di ultima generazione ti offre prestazioni decisamente elevate. Oggi, grazie ad una speciale offerta pensata da Iliad per te, puoi avere internet a casa a soli 19,99 euro al mese per sempre.

Hai sempre desiderato avere una connessione internet veloce ad un ottimo prezzo? Ecco perchè Iliad ha pensato alla soluzione più adatta a te. La promozione è dedicata a tutti i clienti Iliad con un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico. Non sei ancora un cliente Iliad? Non preoccuparti! Puoi avere questa promozione attivando una SIM che soddisfa i requisiti.

Iliad: Fibra super veloce per la tua casa

Per la connessione di casa c’è la Fibra Iliad. Ma cosa contraddistingue la fibra Iliad da altre promozioni attualmente presenti sul mercato? Parliamo di una fibra completamente superveloce con connessione fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPO.

L’offerta Iliad a 19,99 euro include anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Accedendo alla pagina web dedicata, e inserendo alcuni dati nei campi disponibili, è possibile verificare la copertura in completa autonomia.

Perché già tantissimi utenti hanno deciso di sottoscrivere la promozione? La fibra Iliad è superveloce, non ha costi nascosti e il costo non avrà aumenti. Che aspetti? Ricorda che con Iliadbox puoi finalmente guardare in streaming le tue serie TV preferite , videochiamare, scaricare file e giocare online anche da più dispositivi contemporaneamente. Dì basta a continue interruzioni! Sottoscrivi subito l’offerta e ci penserà il tecnico a portare iliadbox direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.