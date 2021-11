Illimity con Amazon per accelerare la digitalizzazione

Illimity Bank ha annunciato un accordo di collaborazione con Amazon per promuovere la digitalizzazione delle PMI italiane. L'esperimento sarà applicato su un gruppo ristretto di realtà attive con l'obiettivo di fornire alle stesse gli strumenti e le competenze necessarie per sviluppare oltre le proprie attività online, nazionali e internazionali.

Illimity e Amazon per le PMI

illimity, nella fattispecie, “facendo leva sul proprio essere Banca ma anche azienda digitale, contribuirà ad arricchire il programma attraverso un’offerta formativa focalizzata sulle tematiche bancarie e del credito proseguendo così nel suo percorso di supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano“.

Il progetto di Illimity rientra all'interno di quel “Accelera con Amazon” già da tempo attivo nel nostro Paese. Il programma mette in fila una serie di webinar sul “fare impresa”, video pillole di formazione su focus specifici, il tutto con linguaggio ad hoc per promuovere una facile divulgazione ed una semplice comprensibilità.

Si parte il 18 novembre ed è possibile registrarsi QUI.

Per illimity questa iniziativa consolida la collaborazione con Amazon avviata già nel 2019 e rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’educazione finanziaria tra le PMI del Paese mettendo a disposizione le proprie competenze in ambito credito e digitale. Crediamo, infatti, che la spinta alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese passi anche attraverso una conoscenza estesa degli strumenti a disposizione e una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità. Siamo orgogliosi di essere la prima banca partner di “Accelera con Amazon” perché crediamo fortemente nello spirito del progetto e nella sua efficacia come modello di divulgazione. Carlo Panella, Head of direct Banking di Illimity

Per Amazon l'obiettivo è chiaro: poter far convergere partner e altri stakeholder in una iniziativa di formazione che possa dimostrare quali e quante potenzialità le PMI possano esprimere quando iniettano la digitalizzazione nel proprio DNA: vendere online, promuoversi online e comunicare online sono i cardini di un modo di essere e di fare impresa oggi ormai del tutto irrinunciabili. Illimity, “Banca oltre la forma”, ne ha sposati i principi.