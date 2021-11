Illustrazione digitale: come diventare dei professionisti

Sei appassionato di illustrazione digitale? Se la risposta è sì, sicuramente saprai che non basta avere una buona attrezzatura per concretizzare le proprie idee in un'opera artistica. L'aspetto fondamentale è la conoscenza più o meno approfondita dei programmi grafici: per carpirne ogni segreto e trucco potrebbe però volerci diverso tempo, nonché anni di pratica. Puoi velocizzare questo processo approfittando dei numerosi corsi che si trovano online, fra cui quelli proposti da Domestika, una fra le piattaforme creative più ricche e vaste dell'intero web. Fra le promozioni dedicate al Black Friday c'è un'offerta perfetta per i creativi digitali: con soli 14,90 euro potrai infatti creare un pacchetto da due corsi che ti consentiranno di apprendere le nozioni base dei software digitali più utilizzate, oppure di migliorare le tue abilità.

Domestika: quali sono i corsi disponibili?

All'interno della vastissima selezione proposta da Domestika, ce n'è per tutti i gusti. Ben 28 corsi sono dedicati alla suite Adobe, ognuno dei quali mette a disposizione un'offerta formativa differente. Fra i più venduti troviamo il corso di introduzione ad Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Lightroom Classic. Generalmente i corsi sono rivolti a principianti oppure ad esperti, a fotografi di qualsiasi livello, fashion designer o graphic designer. Un altro software particolarmente diffuso è Procreate, disponibile soltanto per dispositivi Apple, che può vantare ben 34 corsi ad esso dedicati, da quelli introduttivi fino al disegno architettonico. Altri corsi ti insegneranno tutte le sfumature dell'arte digitale, dalla realizzazione di autoritratti pittorici alle tecniche di post-produzione fotografica, fino al design di creature 3D con ZBrush.

Ogni corso Domestika mette a disposizione insegnanti internazionali qualificati, che ti aiuteranno a capire i concetti con pratiche videolezioni ad accesso illimitato. Per approfittare della promozione dedicata al Black Friday collegati al sito web di Domestika: un pacchetto da due corsi a tua scelta lo pagherai soltanto 14,90 euro invece di 47,80.