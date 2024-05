Ilya Sutskever lascia OpenAI per un nuovo progetto

Dopo aver annunciato il nuovo modello GPT-4o, OpenAI ha comunicato che Ilya Sutskever lascia l’azienda per avviare un suo progetto personale. La notizia non era inattesa, dato che il co-fondatore e Chief Scientist ha partecipato al tentativo (fallito) di allontanare il CEO Sam Altman. Il suo ruolo è stato assegnato a Jakub Pachocki. Contemporaneamente sono arrivate anche le dimissioni di Jan Leike, membro del Superalignment Team creato da Sutskever.

Ilya Sutskever lascia OpenAI dopo 9 anni

Ilya Sutskever (il secondo da sinistra nell’immagine) ha fondato OpenAI a dicembre 2015, insieme a Sam Altman, Greg Brockman (attuale Presidente) e altre persone. Ha attivamente contribuito allo sviluppo dei modelli GPT e, insieme a Jan Leike, ha creato il Superalignment Team per trovare una soluzione che permetta di controllare i futuri sistemi superintelligenti.

Sutskever ha inizialmente appoggiato la decisione del precedente consiglio di amministrazione di licenziare Altman. Successivamente ha cambiato idea, firmando una lettera (insieme a circa 700 dipendenti) per chiedere il ritorno di Altman come CEO (avvenuto a fine novembre 2023). Sutskever non è più un membro del consiglio di amministrazione, ma Altman ha dichiarato più volte che sperava di lavorare ancora insieme a lui.

Da fine novembre 2023 era chiaro però che l’addio di Sutskever fosse solo questione di tempo. L’ex Chief Scientist è stata salutato da Altman, Greg Brokman e Jakub Pachocki, il nuovo Chief Scientist che ha supervisionato lo sviluppo di GPT-4 ricoprendo il ruolo di direttore della ricerca.

Sutskever ha comunicato che si occuperà di un progetto molto importante a livello personale, del quale svelerà i dettagli in futuro.