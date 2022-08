iMac 2021: 200 euro di sconto sugli ultimissimi pezzi

Le offerte di settembre di Amazon ti regalano una grandissima occasione per portarti a casa lo splendido Apple iMac del 2021 ad un prezzo speciale. Sugli ultimissimi pezzi a disposizione hai infatti ben 200 euro di sconto subito applicati sul prezzo di listino.

Con la spedizione Prime lo ricevi a casa tua nel giro di un massimo paio di giorni e, se sei tra gli utenti idonei, puoi anche scegliere di pagare tramite 5 comode rate mensili direttamente corrisposte ad Amazon.

iMac 2021: l’affare del giorno di Amazon

iMac 2021 non ha certo bisogno di presentazioni grazie al suo coinvolgente e ampio display Retina 4.5K da 24 pollici con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità massima di 500 nit. Il sistema è alimentato da un potente chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7-core che garantisce prestazioni eccezionali.

Il suo iconico design è inconfondibile: solo 11.5 mm di spessore per quello che diventa anche un fantastico oggetto di arredamento per la tua scrivania. Un sistema all-in-one che nasconde al suo interno anche una una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale, sistema a sei altoparlanti per un suono ricco e di alta qualità e 256GB di archiviazione tramite SSD ultraveloce.

Tutto questo può essere tuo, sugli ultimi pezzi rimasti, con ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Potrebbe essere l’affare che cercavi per il tuo ritorno dalle vacanze e ripartire al massimo con il lavoro e lo studio.

