iMac i5 da 27 pollici, sconto speciale: ben 500€

Quando il prodotto si fa prestigioso, non sempre lo sconto riesce ad essere altrettanto appetibile. In queste ore, tuttavia, eBay mette a disposizione un tassello pregiati dell’immaginario Apple offrendo agli utenti ben 500 euro di sconto. L’opportunità si concentra attorno all’iMac da 27 pollici, “all in one” di Cupertino di alto profilo che, di fronte ad uno sconto di questo tipo, diventa chiaramente appetibile per chiunque voglia alzare di livello la propria esperienza professionale, di studio, di produttività o di intrattenimento.

iMac 27″, 500 euro di sconto

L’iMac 27″ i5, disponibile solitamente per 2999,99 euro, è disponibile in queste ore (fino ad esaurimento scorte, cosa che avverrà presumibilmente entro pochi giorni) per 2499,99 euro. Il prezzo contempla tutta la bontà del display retina 5K, le performance del processore Intel Core i5 quad-core da 3,4GHz ed il design iconico di un display dello spessore di appeno 5 millimetri che ha scritto la storia Apple di questi anni.

La distribuzione, l’assistenza e la rapidità di consegna sono garantite da un negozio con il 100% di feedback positivo, tra i più attivi nella distribuzione di offerte informatiche su eBay. Compresi nel prezzo anche Magic Keyboard, Magic Mouse 2, Cavo di alimentazione, Cavo da Lightning a USB. Una volta giunto a destinazione, insomma, basta premere il pulsante di accensione.