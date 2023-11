iMac con Apple M3 oggi al PREZZO PIÙ BASSO di sempre

Nonostante il Black Friday sia ormai un ricordo, oggi Amazon sorprende con uno sconto di 190 euro sulla più recente versione di iMac. È il computer all-in-one di Cupertino, quello con in dotazione il chip Apple M3 di ultima generazione, per una potenza di calcolo senza compromessi. La promozione in corso lo porta al suo prezzo più basso di sempre. Gli accessori in tinta, Magic Mouse e Magic Keyboard con Touch ID per l’autenticazione biometrica, sono inclusi.

L’offerta di Amazon su iMac con Apple M3

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del comparto hardware, il cuore pulsante è costituito dal processore progettato internamente dalla mela morsicata con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core, affiancato da 8 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB per l’archiviazione. Il display Retina ha risoluzione 4.5K e diagonale da 24 pollici. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni, sei altoparlanti con audio spaziale e le porte USB 4 con supporto Thunderbolt. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS Sonoma con supporto garantito per la ricezione di tutti i futuri aggiornamenti. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare iMac da 24 pollici con chip Apple M3, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Azzurro, al prezzo finale di 1.899 euro invece di 2.089 euro come da listino, con uno sconto di 190 euro applicato in automatico.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche nella scheda del prodotto, variano in base alle unità disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.