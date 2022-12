iMac M1: ecco come sarebbe con bordi simmetrici

Come sarebbe stato l’iMac M1, quello lanciato sul mercato da Apple nei mesi scorsi in una gran varietà di colorazioni, se avesse avuto i bordi simmetrici? A rispondere ci ha pensato un ingegnere cinese, il quale ha realizzato una versione custom del computer.

Partiamo da un punto fermo: gli iMac M1 sono indubbiamente belli esteticamente, ma la presenza del “mento”, ovvero del bordo inferiore estremamente pronunciato, a fatto storcere il naso ai più. Ecco, dunque, che trova ragion d’essere il progetto in questione, condiviso inizialmente sul social network Bilibili e poi su Twitter dall’utente DuanRui, come visibile di seguito.

Self made iMac with equal width on all sides of the screen.

source:https://t.co/n1WxZi24l8 pic.twitter.com/xdx8b8TeMW

— DuanRui (@duanrui1205) December 2, 2022