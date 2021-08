iMac, c'è un'occasione nascosta su Amazon

Se stai pensando ad un iMac per la tua prossima postazione di studio, lavoro o divertimento, significa anzitutto che sai cosa stai scegliendo, sai di cosa hai bisogno e sai che l'investimento sarà giocoforza importante. Quel che potresti non sapere è che su Amazon c'è una sorta di sconto nascosto che dura ormai da qualche ora e che può consentirti, se fai una scelta specifica, di risparmiare quasi 150 euro.

Non ci sono coupon da selezionare: semplicemente bisogna scegliere un modello specifico, l'unico sul quale Amazon ha spalmato uno sconto del 9%.

iMac, chi cerca trova

Il modello è questo: iMac (2021) con chip Apple M1, CPU 8-core e GPU 8-core, memoria da 256GB. Il prezzo di 1719 euro scende a 1570,65 euro, ma soltanto nella colorazione tradizionale grigia. Inutile sfogliare tra i modelli con GPU 7-core, inutile provare sugli altri colori, inutile tentare sul modello da 512GB: lo sconto vale per una versione soltanto, quella indicata.

Ecco perché ha tutta l'apparenza di uno sconto nascosto, sebbene nascosto non sia: isolato e fuori da ogni vetrina, lo si trova soltanto scartabellando le varie versioni disponibili. Non resta che metterlo in evidenza in queste ore prima che possa scomparire, così che gli iMac-fan possano approfittarne.