Apple iMac Pro 2021 con nuovo design e nuovo processore: le immagini

Che il 2021 sarebbe stato un anno importante per la linea Mac è noto da tempo. Dopo la presentazione dei nuovi iMac colorati, il gruppo di Cupertino sembra ormai essere in procinto di annunciare anche il loro fratello maggiore, il modello iMac Pro dotato di un comparto hardware più potente e di un design inedito. Eccolo in anteprima.

Le prime (presunte) del prossimo iMac Pro

A condividere le immagini è stato il profilo LeaksApplePro, con un riferimento anche alle presunte specifiche tecniche integrate. Si parla anzitutto di un nuovo processore della serie M, dunque l'evoluzione dell'unità M1 già vista in azione su MacBook Pro, MacBoom Air, Mac mini e iMac.

The chin has been slightly reduced, although it is still present. Bezels are a bit thinner and black. The whole body has a graphite/space grey color. pic.twitter.com/yjriG46DxH — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 23, 2021

Non è chiaro se l'unica colorazione disponibile sarà Graphite/Space Grey oppure se la mela morsicata ne proporrà altre. Dovrebbero inoltre essere presenti quattro porte Thunderbolt e uno slot Ethernet. Non è da escludere nemmeno la presenza di un lettore per schede SD posizionato sul lato del computer desktop all-in-one.

Come sempre, trattandosi di leak non confermati né smentiti in via ufficiale, il tutto va preso con le pinze. A quando un possibile annuncio? Occhi puntati in direzione dell'evento WWDC 2021 organizzato dalla società di Tim Cook dal 7 all'11 giugno.