La nuova rivoluzione desktop di Cupertino è qui: i nuovi iMac colorati spinti dal potente processore Apple M1 sono ufficialmente disponibili per l’acquisto da oggi. Hanno già fatto il loro debutto anche su Amazon, disponibili per l’acquisto in alcune versioni differenti. Con tutta probabilità se ne aggiungeranno altre a breve.

iMac M1 su Amazon: colori e versioni disponibili

Tra le altre caratteristiche il display Retina 4.5K da 24 pollici e un design curato nei minimi particolari, con uno spessore che si attesta a soli 11,5 millimetri. Il sistema operativo preinstallato al lancio è macOS Big Sur con la garanzia di poter accedere per i prossimi anni a tutti gli aggiornamenti rilasciati da Cupertino. Queste al momento le configurazioni proposte sullo store e-commerce, differenziate non solo per il colore della scocca, ma anche per la tipologia di GPU integrata.

iMac M1 da 24 pollici con GPU 7-core

iMac M1 da 24 pollici con GPU 8-core

In linea con quanto previsto dalla mela morsicata, le prime unità saranno consegnate dalla seconda metà di maggio. Scegliere di effettuare subito l’acquisto significa mettersi al riparo da un eventuale sold out e non andare incontro a lunghi tempi di attesa per vedere nuovamente disponibile il modello desiderato. Rimandiamo alla pagina Amazon dedicata per tutti gli altri dettagli in merito.