I nuovi iMac colorati con Apple M1 su Amazon: ecco le prime versioni

Presentati la scorsa settimana, i nuovi iMac colorati con processore Apple M1 saranno ufficialmente in vendita a partire dai prossimi giorni, più precisamente dal 30 aprile: ciò nonostante, sono già presenti nel catalogo di Amazon in alcune delle tante tonalità previste e nelle versioni con GPU 7-core o 8-core.

iMac con Apple M1 su Amazon: le prime versioni

Il rinnovato computer all-in-one di Cupertino taglia i ponti con il passato, non solo dal punto di vista delle specifiche tecniche, abbandonando i processori Intel in favore della soluzione progettata internamente, ma anche per quanto riguarda il design. Ogni componente è racchiusa nella sottile scocca che circonda il pannello da 24 pollici con risoluzione 4,5K. Per maggiori informazioni sul comparto hardware far riferimento alla scheda del prodotto.

Riportiamo invece di seguito i link diretti agli iMac al momento indicizzati su Amazon, da inserire tra i preferiti così da poter effettuare il pre-ordine non appena disponibile e ricevere il prodotto senza attese prolungate. Con tutta probabilità entro i prossimi giorni arriveranno altri modelli e colorazioni

iMac M1 da 24 pollici con GPU 7-core

iMac M1 da 24 pollici con GPU 8-core