HUB USB-C 7 in 1 con HDMI 4K a meno di 20 euro

Chiudendo questa giornata di offerte, vi suggeriamo un secondo HUB USB-C nettamente più economico di quello precedente. Si tratta di un’alternativa per chi desidera espandere l’ormai risicata connettività di MacBook e ultrabook, il Fitfort HUB Type-C 7 in 1.

HUB USB Type-C Fitfort 7 in 1: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio senza enormi pretese, ma che senza dubbio fornisce una spinta in più alla produttività. Il design è quello tradizionale con una scocca monoblocco in alluminio che conferisce robustezza e leggerezza. Le dimensioni estremamente contenute, infatti, gli permettono di essere trasportato con estrema facilità. Tra le feature più interessanti, ritroviamo la porta HDMI 4K la quale permette il collegamento di un monitor aggiuntivo sia in mirroring che in estensione.

Lo scopo è quello di espandere la connettività, ragione per cui non mancano delle porte USB Type-A aggiuntive. Nello specifico le porte sono tre, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Queste permettono di trasferire rapidamente i file dalle periferiche esterne con una velocità massima di 5Gbps. Presente infine un pratico lettore di schede, in grado di leggere e scrivere contemporaneamente due diverse memory card. Uno strumento quest’ultimo indispensabile per i professionisti di fotografie e video, che utilizzano le schede di memoria come principale dispositivo per l’archiviazione. In conclusione, quindi un dispositivo semplice ed essenziale, ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie alle offerte del giorno, infatti, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 16,71 euro con uno sconto del 44% sul prezzo di listino.