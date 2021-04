MinisForum EliteMini UM700: Mini PC business in offerta lampo

Un Mini PC con zero compromessi in termini di prestazioni, pronto ad affiancare il professionista nella produttività quotidiana: MinisForum EliteMini UM700 non ha nulla da invidiare ai computer desktop o laptop. Oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con il 18% di sconto sul prezzo di listino, un’ottima occasione per chi sta allestendo una nuova postazione da destinare al lavoro da remoto o in ufficio.

MinisForum EliteMini UM700: l’offerta lampo su Amazon

Le specifiche tecniche sono da top di gamma per la categoria: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 256 GB per lo storage, WiFi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.1, doppio slot Ethernet, quattro porte USB 3.1, una USB-C (con uscita video), microfono integrato, jack audio da 3,5 mm, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Per maggiori informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Tutto questo racchiuso all’interno di un case compatto, progettato in modo da favorire la corretta dissipazione del calore, acquistabile ora al prezzo di 543,99 euro invece di 659,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. La spedizione è gratuita e immediata.ha n