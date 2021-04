HUB USB-C e docking station 11 in 1 in offerta

Non poteva mancare il nostro consueto suggerimento per un buon HUB USB-C. Quello che vi proponiamo oggi però è il Baseus HUB USB-C 11 in 1, un accessorio piuttosto particolare pensato per chi desidera espandere sensibilmente la connettività, senza occupare ulteriore spazio sulla scrivania.

Baseus HUB USB-C e docking station: caratteristiche tecniche

A rendere diverso il prodotto in questione è il design. Se da un lato ritroviamo la ormai tradizionale scocca in lega di alluminio, cambia invece la forma. L’HUB infatti è disegnato per essere posto sotto il computer, il quale poggerà su due piedini in silicone antiscivolo. Questo permette sia all’HUB che al PC di ottenere la massima stabilità, mantenendo lo stesso spazio occupato. L’inclinazione dell’HUB inoltre permette di ottenere un angolo più comodo per la digitazione. Tra le feature più importanti naturalmente non manca la porta USB Type-C con Power Delivery. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB lasciando una singola porta impegnata sul computer.

Ben 3 invece le uscite audio/video, due HDMI ed una VGA, le quali permettono di collegare fino a tre monitor esterni, sia in mirroring che in estensione. Naturalmente non mancano le porte USB Type-A, in questo caso tre tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Queste permettono di trasferire rapidamente dati tra PC e periferiche esterne come HDD, SSD e pen drive con una velocità massima di 5Gbps. Presente anche un pratico lettore di schede in grado di leggere o scrivere due memory card contemporaneamente. Chiudono una porta RJ45 Gigabit LAN ed un jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie ad un’offerta del giorno, che si somma al coupon del 15% attivabile dalla pagina prodotto, su Amazon l’HUB è disponibile per l’acquisto a soli 54,90 euro con uno sconto complessivo di oltre 25 euro.