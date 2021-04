Beelink T34-M: il Mini PC oggi a soli 144 euro grazie all'offerta di Amazon

Compatto, ma non per questo poco funzionale: Beelink T34-M è un Mini PC che per le sue caratteristiche risulta adatto a gestire operazioni base della produttività come editing documenti e comunicazione, ma anche la didattica a distanza, la navigazione Web e l’intrattenimento multimediale. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon grazie a un’offerta lampo con lo sconto del 14% sul prezzo di listino.

Beelink T341-M: un Mini PC in offerta lampo

Tra le specifiche tecniche spiccano il processore Intel Celeron N3450 affiancato dalla GPU Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM DDR 4 e memoria eMMC da 128 GB per lo storage espandibili. Presenti inoltre due uscite video (HDMI e VGA) per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, i moduli WiFi e Bluetooth perla connettività, quattro porte USB 3.0, lo slot Ethernet, il lettore per schede SD e un jack audio da 3,5 millimetri. Chi desidera ulteriori dettagli e informazioni può consultare la scheda del prodotto.

Il tutto racchiuso nel piccolo case di Beelink T34-M con uno spessore di 17,9 millimetri e un peso di 270 grammi. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo di soli 144,50 euro invece di 169,00 euro come da listino, grazie all’offerta lampo disponibile per poche ore.