L'Amazon Prime Day 2021 sarà nel mese di giugno

Anche quest’anno Amazon cambia il giorno del proprio Prime Day. Per certi versi si torna all’antico, con un evento a cavallo tra la primavera e l’estate, dimenticando quella che è stata la parentesi straordinaria dell’anno della pandemia, ma la sensazione è che si arrivi ad anticipare le vecchie scadenze: la data non è ancora ufficiale, ma Amazon ha già fatto sapere che il progetto è di un Prime Day 2021 nel mese di giugno.

Lo faremo in una data nella quale pensiamo che possa attirare più attenzione dai nostro utenti e dai nostri venditori.

Prime Day 2021 a giugno

Amazon avrebbe timori di un Prime Day nel mese di luglio in virtù di possibili sovrapposizioni (sia in termini di spostamenti che di capacità di catturare l’attenzione mediatica) con l’evento olimpico di Tokyo. Anticipare il tutto di qualche settimana consentirebbe invece di evitare questo problema, portando il Prime Day agli antichi fasti per una nuova possibile edizione da record.

Il Prime Day è da anni una sorta di grande festa per tutti gli abbonati Amazon Prime: una sequela di sconti riservati che rappresentano un’opportunità tanto per chi acquista, quanto per chi vende. Su queste giornate, che Amazon alterna agli sconti natalizi del Black Friday, il marketplace ha costruito una community in crescita ed ha fatto la fortuna dei propri merchant.

Con il ritorno all’antico, Amazon archivia la pandemia e apre alla fase successiva, nella quale porta in dote nuovi Alexa, nuovi Amazon Fire e nuovi servizi online destinati ad abbracciare una nuova importante parentesi di sconto. “Presto”, chiude Amazon in occasione della propria comunicazione trimestrale, saranno comunicate date e modalità.