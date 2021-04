Router Xiaomi AIoT Wi-Fi 6 128 dispositivi in offerta

Quello che vi suggeriamo oggi è uno dei migliori router disponibili in circolazione per il rapporto qualità/prezzo, scontato su Amazon. Si tratta dello Xiaomi Mi AIoT Router AX3600, un router dalle grandi performance, con una piccola aggiunta per i fan del brand cinese.

Router Xiaomi Mi AIoT Router AX3600: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, in una veste completamente nera ed un LED di stato frontale. Ben 7 le antenne esterne che garantiscono copertura e velocità di trasferimento. Il modem, infatti, equipaggia un processore Qualcomm con Wi-Fi 6 dual band per una velocità massima di ben 3000Mbps. Non mancano tuttavia 4 porte RJ45 Gigabit, una WAN mentre le altre tre LAN. Insieme a 128MB di memoria RAM, il router riesce a supportare fino a 128 dispositivi connessi in in wireless. Presente la funzione MU-MIMO che grazie ad una prioritizzazione intelligente della banda, garantisce le massime prestazioni su ogni dispositivo in base alla singola richiesta.

Vera peculiarità del prodotto però la ritroviamo nella settima antenna, ovvero quella AIoT. Questa è dedicata alla connessione con gli altri dispositivi Xiaomi per la smart home. Attraverso il software del router, infatti, possiamo avviare la ricerca di tutti i dispositivi intelligenti presenti nei dintorni ed associarli in pochi secondi. Si tratta di un’opportunità decisamente comoda, in particolare per i fan dell’azienda che vogliono configurare tutti i dispositivi Xiaomi in un solo passaggio. Tuttavia si rivela utile anche nel caso in cui volessimo aiutare un parente da remoto, dato che il router può essere gestito dall’app anche a distanza. Naturalmente sono presenti le funzioni di parental control e diversi sistemi di sicurezza che non solo proteggono la privacy dell’utente, ma lo avvisano ogni qualvolta venga rilevato un rischio durante la navigazione.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il router è acquistabile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo di listino.