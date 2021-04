Microsoft 365 e McAfee, sconto WOW del 68%

L’offerta è iniziata già nei giorni scorsi, ma queste sono le ultime ore per poterne approfittare: un bundle composto da Microsoft 365 e l’antivirus McAfee con un taglio del 68% sul prezzo. I due software, insieme, possono essere acquistati (ma solo entro oggi) per appena 59,99 euro, con un’estensione extra sull’abbonamento che rende del tutto speciale il pacchetto.

Microsoft 365 e McAfee Total Protection, che offerta

Il bundle prevede nel medesimo pacchetto:

15 mesi di Microsoft 365 Family (fino a 6 persone) 15 mesi di McAfee Total Protection (fino a 6 dispositivi)

Non un anno, quindi, ma ben 15 mesi. Il prezzo crolla solo per poche ore ancora da 188,95 a 59,99 euro, prezzo chiaramente molto basso vista la possibilità di accedere all’intera suite Office per 15 mesi e ad un avanzato antivirus per il medesimo periodo.

Una volta acquistato il bundle si ricevono due codici licenza dalle rispettive case produttrici, potendo attivare immediatamente la propria postazione di lavoro. In alternativa è possibile accedere, alle medesime condizioni ed al medesimo prezzo, al bundle che mette assieme Microsoft 365 e l’antivirus Norton 360 Deluxe.