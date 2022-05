IMDb What to Watch: cosa guardiamo stasera?

Paradossalmente, oggi che abbiamo a disposizione interi cataloghi di film e serie TV da riprodurre in streaming on-demand, facciamo più fatica a trovare qualcosa di nostro interesse da guardare rispetto al passato. L’offerta è tanto ampia da poter confondere e non sempre gli algoritmi delle piattaforme riescono a fornire suggerimenti azzeccati. È qui che entra in gioco What to Watch, la nuova applicazione per Amazon Fire TV messa a punto dalla squadra di IMDb.

What to Watch è la nuova app di IMDb

I consigli sono forniti in modo originale e divertente, attraverso una serie di giochi. Uno di questi si intitola This or That e guida nella scoperta dei contenuti chiedendo all’utente di effettuare delle scelte: film o serie, fantasy o drama, con rating alto o con qualunque voto medio? Un altro è Watch Challenge e raccoglie le pellicole e gli show in precise categorie, all’interno delle quali contrassegnare ciò che è già stato visto, ad esempio “Film girati a Parigi” o “Meraviglie della natura”. Infine, Quick Draw sottopone all’attenzione alcune scelte casuali, pescandole tra le migliori produzioni di sempre o quelle di tendenza in un preciso momento. I risultati provengono da diverse piattaforme: Apple TV+, Disney , HBO Max, Hulu, Netflix, Paramout+, Pluto TV, Prime Video e altre ancora.

Come si legge sulle pagine del sito ufficiale, l’app What to Watch di IMDb è purtroppo in un primo momento disponibile solo negli Stati Uniti. C’è però una buona notizia: il rollout negli altri paesi è già stato pianificato, servirà giusto il tempo per tradurne testi e interfaccia. Nell’attesa, quale momento migliore per allungare le mani su uno dei dispositivi compatibili? Oggi sono tutti in forte sconto su Amazon, eccoli:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.