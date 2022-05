Digitale terrestre: ecco il decoder che con meno di 20 euro fa tutto

Il nuovo digitale terrestre è alle porte e presto tutti dovremo essere dotati di un apparecchio compatibile. Infatti, se vorremo continuare a ricevere le trasmissioni delle emittenti televisive è importante che il nostro televisore o decoder sia certificato per il DVB-T2 – HEVC Main 10.

Tuttavia non c’è da preoccuparsi. Se hai un televisore ancora “in gamba” ma che non è compatibile, Amazon ha la soluzione giusta che fa al caso tuo. In offerta, a meno di 20 euro trovi il Decoder DVB-T2 Kingbox. Non perdere questa occasione e mettila nel carrello a soli 19,54 euro, invece di 29,99 euro.

Grazie a questo dispositivo potrai trasformare il tuo vecchio televisore in uno completamente nuovo e adatto al digitale terrestre di ultima generazione. Inoltre, potrebbe risultare una soluzione economica anche per la tua seconda casa, senza dover acquistare un nuovo TV.

Digitale terrestre: il decoder Kingbox a meno di 20 euro è completo di tutto

Prosegue il processo che ci porterà al nuovo digitale terrestre. In meno di due mesi il refarming sarà completato in tutte le regioni d’Italia. Ciò vuol dire che presto tutti dovremo avere un apparecchio compatibile alla nuova tecnologia trasmissiva.

Niente paura, se stai pensando a quanto dovrai spendere ancora non hai visto questa spettacolare offerta di Amazon. Il Decoder DVB-T2 Kingbox è tuo a soli 19,54 euro, invece di 29,99 euro. Grazie al suo telecomando universale 2 in 1 potrai gestire anche il televisore.

Inoltre, questo decoder è dotato sia di una presa HDMI, la più comune tra i televisori di recente generazione, ma anche di una presa SCART per gli apparecchi più datati. Quindi anche da questo punto di vista è stato tutto calcolato.

In più, la comoda porta frontale USB trasformerà la tua TV in una piattaforma multimediale grazie alla quale potrai vedere film, foto e video oppure ascoltare musica. I contenuti verranno caricati dal decoder una volta inserita una semplice chiavetta USB.

Con questo decoder digitale terrestre tutti potranno trasformare il loro vecchio televisore in una moderna TV in grado di ricevere le trasmissioni del nuovo sistema di codifica DVB-T2 – HEVC Main 10.

Cogli al volo l’offerta e metti nel carrello il fantastico Decoder DVB-T2 Kingbox tuo a soli 19,54 euro, invece di 29,99 euro.

