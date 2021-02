Immuni compatibile con altri smartphone Huawei

Importante novità per gli utenti che usano gli smartphone più recenti di Huawei, ovvero quelli senza i servizi Google. Immuni supporta ora diversi modelli con gli HMS (Huawei Mobile Services) 5.1.0.300 o versione superiore. L’app può essere scaricata da AppGallery, lo store ufficiale del produttore cinese.

Immuni sui nuovi smartphone Huawei

Immuni è stata fin dall’esordio disponibile su App Store e Play Store, ma non su AppGallery. Successivamente è stato aggiunto il supporto per il negozio digitale di Huawei e ora il numero di smartphone supportati è aumentato, consentendo l’installazione anche sui modelli senza servizi Google (per via del noto ban imposto dall’amministrazione Trump).

Questi sono i nuovi smartphone compatibili: Mate 40 Pro, P Smart 2021, P40 Pro+, P Smart S, P40 Lite 5G, Y5p, Y6p, P40 Pro, P40, P40 Lite E, Mate Xs, P40 Lite e Mate 30 Pro.

In base ai dati pubblicati sul sito ufficiale, Immuni è stata scaricata circa 10,2 milioni di volte. Sono state inviate 85.694 notifiche di esposizione e rilevati 9.973. Questi numeri testimoniano purtroppo che l’obiettivo prefissato non è stato raggiunto. Uno dei problemi è il mancato caricamento del codice (da parte della ASL) nel caso in cui un cittadino risulti positivo. È stato recentemente attivato un call center, ma non in tutte le regioni.