Impara a creare le tue app multipiattaforma con Flutter

Vuoi diventare un esperto nello sviluppo di applicazioni mobile, web e desktop partendo da un unico codice? Con il corso online di Jose Manuel Márquez, potrai farlo e offrire soluzioni su misura ai tuoi utenti. Non c’è niente di più gratificante che risolvere un problema reale con una soluzione innovativa. E Jose Manuel Márquez ti insegnerà proprio questo: come creare un’app che avvicini la soluzione a chi ne ha bisogno.

In questo corso online – disponibile per un periodo di tempo limitato a soli 9,99 euro anziché 59,99 – imparerai a creare la tua applicazione multipiattaforma utilizzando Flutter, in modo veloce e professionale. Avrai la possibilità di sviluppare la tua app personalizzata e portare soluzioni ai tuoi utenti, in qualsiasi piattaforma.

Ecco tutto quello che imparerai nel corso

Nella prima unità del corso, scoprirai le influenze che hanno guidato Jose Manuel nella sua carriera professionale e il suo apprendimento lungo gli anni. Sarà un’esperienza ispirante che ti mostrerà come la passione e la perseveranza possono portare al successo. Nella seconda unità, ti immergerai nell’entusiasmante mondo di Flutter e Dart. Questi framework kit di Google e linguaggio di programmazione saranno le tue armi per sviluppare la tua applicazione e acquisirai padronanza nella costruzione dell’interfaccia utente e nella creazione delle prime schermate del tuo progetto finale.

Successivamente, passerai all’aggiunta di interattività alla tua app, imparerai a rilevare i gesti dell’utente per navigare e caricare i dati in modo asincrono. Scoprirai anche come riorganizzare lo schermo in diversi blocchi e come contrassegnare le attività come completate. Nelle ultime unità del corso, Jose Manuel ti guiderà attraverso la creazione di moduli e la memorizzazione dei dati sul dispositivo, aprendoti le porte per aggiungere nuove funzionalità alla tua applicazione. Inoltre, scoprirai come utilizzare i plug-in e i pacchetti offerti da Flutter per migliorare le prestazioni e la funzionalità della tua app.

Alla fine del corso avrai una comprensione approfondita delle differenze tra lo stato dell’applicazione e quello di un widget. E non dimenticare gli extra che Jose Manuel condividerà con te, per aiutarti a continuare ad avanzare nel mondo dello sviluppo di app con Flutter.

Il corso “Sviluppo di applicazioni multipiattaforma con Flutter” di Jose Manuel Márquez è rivolto a coloro che vogliono iniziare a sviluppare applicazioni multipiattaforma in modo semplice e intuitivo, perciò è adatto anche ai principianti che si avvicinano per la prima volta a questo tema. Per partecipare a questo corso avrai bisogno di un computer con Flutter installato e di un account Figma.

Questa è l’occasione giusta per imparare una competenza nuova senza lo stress di un corso in presenza, ma con la flessibilità di avere sempre a tua disposizione 27 videolezioni online e on-demand che puoi seguire semplicemente a tuo passo e secondo i tuoi ritmi. Approfitta dell’esclusiva promozione e per soli 9,99 euro (uno sconto pari all’83%) ottieni l’accesso illimitato e a vita a: tutte le videolezioni presenti nel corso, tutte le risorse extra messe a disposizione dall’insegnante e tutti gli aggiornamenti, passati e futuri.

