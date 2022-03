Impara a creare un negozio online su Shopify

Il settore dell’e-commerce, soprattutto negli ultimi tempi, si è espanso sempre di più, diventando un passaggio fondamentale sia per la crescita di nuove aziende, che per l’affermazione di quelle già avanzate. Alla base di questa richiesta crescente c’è la possibilità di interfacciarsi direttamente con utenti e consumatori senza dovere per forza passare per i canali di vendita classici. Una delle piattaforme e-commerce più note è Shopify, società canadese attiva da più di un decennio e utilizzata da tante aziende per creare il proprio negozio online. Se, però, ti trovi in alto mare e non sai proprio da dove iniziare, una soluzione c’è: grazie al corso dedicato Domestika potrai imparare in 14 lezioni come aprire, impostare e gestire il tuo nuovo canale di shopping digitale. Il corso è al momento in offerta a tempo limitato all’80% di sconto, ovvero al prezzo di 11,90 euro invece di 59,90.

Creazione di un negozio online con Shopify: cosa imparerai

Ad accompagnarti in questo “viaggio” sarà Rocío Carvajal, fondatore di The Make Group, un’agenzia di e-commerce e marketing digitale di Londra. Il corso è livello principiante, perciò partirai dalle basi: creazione di un account e tour dell’interfaccia. Vedrai come scegliere il template perfetto e come adattarlo alle tue esigenze. Successivamente imparerai a creare prodotti e categorie, oltre alle pagine di contenuto come le classiche sezioni “Chi siamo”, “Servizio Clienti” o “Termini e Condizioni”.

Chiaramente avrai bisogno di una base SEO, che Carvajal ti insegnerà. Dopo aver creato i menu di navigazione, imparerai a gestire il gateway di pagamento utilizzando client come Amazon Pay, PayPal o Shopify Payments, oltre a configurare calcoli delle imposte e costi di spedizione. Non può mancare una parte dedicata alla sincronizzazione social e alle statistiche del tuo negozio attraverso lo strumento Google Analytics.

Il corso è rivolto a chiunque voglia creare il suo primo negozio online, senza che vi sia bisogno di una conoscenza preliminare. Unico requisito sono un computer con accesso a internet. Il corso offre 14 videolezioni on-demand ad accesso illimitato, dalla durata di quasi 2 ore. Cosa significa? Potrai imparare al tuo ritmo e secondo i tuoi orari, da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo ti trovi. Comodo, no?

Il corso “creazione di un negozio online con Shopify” si trova in offerta a tempo limitato a soli 11,90 euro invece di 59,90: a questo link potrai accedere alla promozione.

