Impara a investire con Altroconsumo Finanza

Imparare a investire è una delle abilità più importanti da acquisire nel mondo di oggi gestito sempre in ottica finanziaria, e imparare più presto possibile in termini di età può essere determinante per il raggiungimento di risultati importanti anche nell'arco dell'intera vita, poichè investendo sul lungo periodo si ottengono risultati storicamente importanti.

Fondamentale dunque affidarsi ad una fonte di informazione coerente e soprattutto professionale, come Altroconsumo Finanza, che è un ramo di Altroconsumo, la società che tutela gli utenti non solo in ottica commerciale, ma anche in ottica investimento con un team di esperti dedicato che fa informazione sui temi finanziari e non solo. È possibile abbonarsi al servizio ricevendo un bonus, una rivista a casa e l'accesso a tutti i contenuti aggiornati disponibili online.

Prova gratuita e top contenuti

Attualmente è disponibile una promozione che offre un mese gratis di prova ricevendo a casa riviste e accedendo a tutti i contenuti online disponibili in qualsiasi momento da ogni device.

Inoltre viene anche regalato un powerbank per smartphone e tablet pratico da usare magari proprio per le sessioni di lettura in esterna. Il valore aggiunto sta proprio nel contenuto dell'abbonamento con una rivista settimanale che arriva a casa con diversi approfondimenti dal mondo economico e degli investimenti. Inoltre nella pagina dedicata c'è anche un riferimento alle performance che ha avuto un socio con il proprio portafoglio dal 2010 al 2019 e si parla di una performance di ben 72%.

Ai valori del mercato di oggi si tratterebbe di una cifra ancora superiore affrontando tranquillamente la fase di crisi che è arrivata all'inizio della pandemia, senza farsi prendere dal panico come fa un investitore consapevole, che sul lungo periodo porta poi i risultati a casa.

Per questo motivo diamo tanto valore a chi fa informazione e segue l'economia da vicino, abbonamento anche da provare.