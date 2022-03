Impara a ritrarre il volto umano con l'offerta di Domestika

Eccoci nuovamente a parlare di Domestika è di una delle offerte più interessanti di tutto il catalogo. Tutti gli appassionati di disegno si sono scontrati almeno una volta con il volto umano, scoprendo che i tratti di ogni individuo non sono assolutamente semplici da trasporre su carta utilizzando una matita. Proprio per questo motivo, nasce il corso “Ritratto su blocco da disegno: esplora il volto umano”, tra l’altro offerto con uno sconto dell’82% per un periodo di tempo limitato. Anziché 59,99 euro infatti, sarà possibile scaricarlo e visionarlo a soli 10,99 euro. Ma vediamo nello specifico cosa offrirà il suddetto pacchetto e soprattutto, a chi è indirizzato.

Solo 10,99 euro per uno dei corsi più apprezzati del catalogo Domestika

Partiamo subito col dire che Domestika non è l’ennesimo servizio in abbonamento e che, ogni corso acquistato, potrà poi essere riprodotto per un numero illimitato di volto. Con soli 10,99 euro infatti si possederà definitivamente tutto il pacchetto incluso in “Ritratto su blocco da disegno: esplora il volto umano”, con il quale chiunque potrà iniziare a perfezionare le proprie tecniche di disegno in poco tempo.

Il livello di partenza sarà infatti quello “Principiante”, perciò, anche chi non ha mai impugnato una matita, potrà cimentarsi nella prova e imparare a ritrarre il volto umano in completa semplicità. Il corso sarà infatti completo di ben 14 lezioni, per un totale di 2 ore e 23 minuti, 15 esercizi per perfezionare il proprio stile, 44 risorse aggiuntive suddivise in 15 file (utili per esercitarsi e acquisire nuove nozioni) e anche un progetto finale, all’interno del quale bisognerà mettere in pratica tutte le tecniche imparate durante il corso.

Lo scopo del corso sarà quello di insegnare a disegnare tre tipologie diverse di ritratti: di profilo, a tre quarti o frontale. Ciò significa che tutte le angolazioni principali saranno completamente coperte. A spiegare il tutto sarà Gabriela Niko, in lingua inglese ma con la possibilità di attivare i sottotitoli in lingua italiana e non solo.

Lo sconto dell’82% varrà soltanto per circa due giorni, perciò, qualora siate interessati, vi invitiamo a procedere con l’acquisto nel minor tempo possibile. Al termine dell’offerta, il prezzo tornerà a quello originale di 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.