Impara ad aprire un negozio online con WordPress a meno di 10€

Vorresti imparare a creare un negozio online senza dover investire grandi quantità di denaro? Nel corso di Joan Boluda, consulente esperto di marketing online e WordPress, avrai l’opportunità di scoprire come utilizzare due software completamente gratuiti, WordPress.org e WooCommerce, per creare e configurare il tuo negozio online. Potrai vendere facilmente i tuoi prodotti e servizi online in poche ore, senza investimenti.

Il corso, ospitato sulla piattaforma creativa Domestika, si trova al momento in sconto dell’83%, pari a soli 9,99 euro anziché 59,99. Un’ottima opportunità, considerando che tutti i corsi Domestika non hanno scadenza né limiti di accesso temporali.

Cosa imparerai durante il corso?

Comincerai approfondendo le principali caratteristiche e i vantaggi di WooCommerce, il plugin di WordPress.org che permette di creare un negozio online efficace e facile da utilizzare. Dopo aver installato il plugin, apprenderai come personalizzare l’e-commerce per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Successivamente, ti concentrerai su come gestire le tasse, le spese di spedizione e le opzioni di pagamento, oltre a creare prodotti fisici e virtuali, prodotti raggruppati e personalizzabili. Inoltre, scoprirai come utilizzare attributi, categorie e tag per classificare i prodotti e personalizzare la struttura del negozio tramite menu e widget. Infine, acquisirai competenze su come gestire gli ordini, creare coupon promozionali e analizzare i risultati per valutare l’efficacia delle tue strategie di marketing.

Il corso è rivolto a imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un’idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto o servizio online. Anche ai commercianti che hanno già un negozio fisico e vogliono andare online. Al prezzo di soli 9,99 euro otterrai l’accesso illimitato e per sempre a tutte le 21 videolezioni online (dalla durata complessiva di circa 4 ore), alle risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante e avrai l’opportunità di entrare a far parte della community Domestika, per confrontarti con altri utenti come te.

