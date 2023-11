Impara ad usare Adobe Illustrator con Domestika

“Introduzione ad Adobe Illustrator” di Domestika, è una serie di sei corsi Domestika Basics, rivolti sia a principianti che a professionisti.

Il programma include lezioni su interfaccia e strumenti di base, trasformazione della geometria, vettorializzazione di immagini, uso del colore, gestione del testo e ottimizzazione per stampa e media digitali. Offre 77 lezioni totali per un totale di 10 ore e 9 minuti, in promozione al costo di 7,99€ anziché 59,99€.

I requisiti tecnici includono un computer con Windows 7 o versioni successive, o macOS 10.12 Sierra, e Adobe Illustrator CC. Anche se non essenziale, si consiglia un tablet grafico.

Il corso è tenuto da Aarón Martínez, , illustratore, designer e insegnante di diversi corsi di Domestika, e permette di imparare come funziona il software, e ad utilizzare da zero gli strumenti più importanti applicando il tutto con una serie di esercizi pratici.

Il corso insegna come utilizzare strumenti fondamentali per lavorare con Illustrator, come la matita, il pennello e la penna, e ad utilizzare lo strumento di elaborazione tracciati, con il quale è possibile trasformare figure esistenti e a crearne di nuove.

Le lezioni includono anche informazioni sull’uso del colore con questo software e le differenze dei metodi di colore CMYK e RGB. Il corso insegna a modificare i caratteri tipografici, a definire la crenatura, il tracciamento, il peso e l’interlinea. Per finire, si impareranno i diversi formati di stampa fisica e quelli digitali più usati sui social network, quindi come esportare un file in PDF con un metodo di compressione che eviti al documento ogni alterazione o perdita di qualità.

Domestika Basics, di cui fa parte questo corso, è una serie di corsi che mirano a insegnare i software più utilizzati dai professionisti creativi. Sono progettati per consentire agli studenti di vedere i risultati fin dal primo giorno, con un approccio passo dopo passo per insegnare come ottenere il massimo dal programma​​.

Per conoscere tutti i dettagli del corso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.