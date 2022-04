Impara ad usare Procreate: il corso in offerta

Per disegnare un ritratto ci vogliono tecnica e un buon occhio. Ma, a volte, per cogliere la vera essenza di un soggetto non sono necessari particolari e dettagli, bensì un processo di sintesi basato su colori e forme geometriche. È questo il concetto alla base del corso “Creazione di ritratti geometrici con Procreate” realizzato dall’illustratore Luca Font, che ti insegnerà come creare ritratti con forme geometriche e colori utilizzando l’applicazione Procreate. Il corso è attualmente in offerta al prezzo scontato di 10,90 euro anziché 59,90, pari ad uno sconto dell’82%.

Inizierai preparando il materiale necessario per il tuo progetto finale, conoscendo così gli strumenti digitali da utilizzare in Procreate. Dopodiché sceglierai la fotografia di riferimento ed il formato del ritratto che andrai a realizzare. A questo punto inizierà la parte didattica vera e propria: imposterai livelli, trasparenze e comincerai a definire la tua opera d’arte con geometrie e colori. Una volta terminato il lavoro realizzerai insieme all’insegnante una versione alternativa, ancora più astratta. Infine arriverà il momento di stampare i tuoi lavori. Luca, l’insegnante, ti spiegherà quale tipo di stampa è il più adatto e come preparare il file per la stampa.

Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire nuove tecniche di disegno digitale ed è aperto anche ad utenti di livello principiante. Tuttavia per comprendere al meglio le lezioni è consigliata una conoscenza base di Procreate. Per quanto riguarda, invece, i materiali ti serviranno un iPad con l’applicazione Procreate e una Apple Pencil per disegnare. “Creazione di ritratti geometrici con Procreate” è in offerta ancora per poche ore al prezzo speciale di 10,90 euro invece di 59,90: il costo include 16 videolezioni on-demand ad accesso illimitato, 25 risorse aggiuntive e un attestato personalizzato di completamento del corso.

