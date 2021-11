Impara basi cybersecurity e privacy online con questo corso

Il Black Friday da Udemy è iniziato ufficialmente! Il periodo più ricco di offerte strepitose online include anche la famosa piattaforma di corsi. Tra tutti quelli proposti, in questa occasione specifica proporremo agli appassionati di informatica un brevissimo corso su Cybersecurity e Privacy a 9,99 Euro, per uno sconto del 50%. La sua utilità e completezza, però, lo rendono imperdibile.

Naviga in consapevolezza con questo corso di Cybersecurity Udemy

Rispetto a tanti altri corsi analoghi, questo è piuttosto elementare e non si dilunga in tante informazioni tecniche. L’obiettivo è offrire le basi essenziali, nozioni da approfondire in seguito. Il gruppo Exprivia si occuperà di fornire il know-how agli utenti interessati, tramite un corso da solo 6 lezioni e 2 ore circa. Cosa imparerete? Le tecniche e metodologie per difendervi dai malintenzionati online, la protezione dei vostri dati e come classificare i diversi tipi di virus che circolano in rete. In aggiunta, verranno illustrate le responsabilità dell’internauta e le sanzioni in cui si può incorrere in caso di violazione di privacy o sicurezza altrui.

A seguire la consueta introduzione ai contenuti sarà una panoramica sul tema. Immediatamente di seguito ci sarà la parte centrale del corso su Cybersecurity e Privacy, ovvero le normative per la tutela della privacy. Non mancherà una sezione dedicata alle minacce più frequenti e alla loro mitigazione, con strumenti e pratiche aggiuntive per evitare incidenti. Ogni sezione sarà seguita da dei test per riassumere le nozioni fondamentali e verificare le proprie competenze.

Il corso non prevede requisiti particolari, eccetto la conoscenza dei concetti base di informatica. Il prezzo, come detto, è pari a 9,99 Euro al posto di 19,99 Euro, ovverosia un taglio del 50%. L’accesso dopo l’acquisto sarà illimitato ed effettuabile non solo su PC. Tra i dispositivi compatibili troviamo anche smartphone, TV e tablet. Si ricorda, infine, che l'offerta è valida solo fino al 26 novembre 2021.