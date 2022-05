Impara dagli esperti di spicco: corsi Domestika da 9,90€

Impara con i migliori professionisti della creatività: torna la promozione Domestika che sconta una vasta selezione di corsi a partire da soli 9,90 euro. Ce n’è davvero di tutti i gusti, dall’illustrazione al craft, fino alla fotografia e video, marketing & business, scrittura e tanto altro.

Decine i corsi disponibili all’interno del catalogo in promozione. Un’ampia sezione è sicuramente dedicata al mondo creativo, sia a tema illustrazione che craft. In particolare troviamo un fiorire di corsi dedicati alle tecniche manuali del disegno – sketching e acquerello quelli che vanno più a ruba – e al fai-da-te, con lezioni pratiche come la creazione di mobili, l’uncinetto oppure il cake design.

Molto diffusi, nonché fra i più venduti, sono i corsi che fanno del digitale il proprio perno. Un esempio sono i corsi di introduzione ai software creativi, fra cui Adobe Photoshop, Illustrator e After Effects, ma anche quelli che parlano direttamente ai più giovani, con contenuti rivolti ai social media – Instagram in particolare – che propongono lezioni su fotografia professionale, Instagram Stories o Brand Strategy.

Un filone interessante da cui fa capolino anche la sezione del “marketing & business”, rivolta a coloro che hanno intenzione di sviluppare un brand oppure dare una rinfrescata ad uno già esistente. Fra i temi “caldi” troviamo Google Ads e Facebook Ads, community management e copywriting. Non mancano, ovviamente, corsi di fotografia e video, scrittura, design, architettura, 3D e animazione e il mondo del web & app design.

La promozione è valida ancora per pochi giorni. Il catalogo scontato completo è disponibile a questo link: ricordiamo che tutti i corsi sono in offerta a partire da soli 9,90 euro.

