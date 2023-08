Impara Excel e Python da zero con questi due corsi a meno di 20€

Pronto a fare un salto di qualità nella tua carriera professionale o nella tua formazione personale? Udemy ha lanciato un’offerta imperdibile. Due dei corsi più ambiti sulla piattaforma, “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato“ e “Python 3.11 – La Guida Completa: da Principiante a Esperto“, sono ora disponibili a prezzi stracciati.

Con soli 9,99 euro per il corso su Excel e 10,99 euro per il corso su Python, avrai accesso a una formazione di alto livello che cambierà radicalmente il tuo approccio al mondo dell’informatica e dell’analisi dati. Che tu sia un professionista o un appassionato di tecnologia desideroso di acquisire nuove competenze, questi corsi ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno. Ma affrettati, perché queste offerte sono disponibili per tempo limitato.

Corso Excel completo: ecco cosa include

Se c’è una competenza che ha il potere di trasformare la tua carriera professionale, è senza dubbio quella legata a Microsoft Excel. In un mondo sempre più orientato ai dati, padroneggiare questo software è diventato essenziale, se non imprescindibile, per il successo in svariati settori.

Ma dove puoi trovare un corso che non solo ti insegni le basi, ma ti guidi fino al livello di eccellenza? La risposta è il “Corso Excel: dai Fondamenti all’Eccellenza”, in offerta a soli 9,99 euro sulla piattaforma Udemy. Ecco alcuni vantaggi del corso:

Contenuti costantemente aggiornati , per fornirti sempre le informazioni più rilevanti e aggiornate

, per fornirti sempre le informazioni più rilevanti e Lezioni di giusta lunghezza : addio alle ore passate a guardare video interminabili. Qui, le lezioni sono progettate per mantenere la tua attenzione, con una durata media di soli 8 minuti

: addio alle ore passate a guardare video interminabili. Qui, le lezioni sono progettate per mantenere la tua attenzione, con una durata media di soli 8 minuti Approccio pratico e applicativo . Dimentica i corsi teorici che non ti preparano per situazioni reali. Questo corso si basa su una vasta esperienza pratica in settori chiave come quello bancario , assicurativo , energetico e informatico

. Dimentica i corsi teorici che non ti preparano per situazioni reali. Questo corso si basa su una vasta esperienza pratica in settori chiave come quello , , e Efficacia al centro. Il corso si concentra sull’efficacia. Non si tratta solo di ottenere risultati, ma di farlo in modo professionale ed efficiente.

Cosa include il corso Python di Udemy

Nel panorama della programmazione, pochi linguaggi possono vantare l’efficacia e la versatilità di Python 3.11. È un linguaggio che si adatta a ogni ambito, dalla web development alla data science, dall’intelligenza artificiale all’automazione. E proprio Python 3.11 è il cuore di questo corso, in offerta a soli 10,99 euro, che è in realtà molto di più: è un’esperienza sempre aggiornata, che con un taglio teorico e pratico ti condurrà attraverso le profondità di Python e oltre. Ecco i vantaggi principali:

Integrazione pionieristica con ChatGPT . Questo corso ti insegnerà come utilizzare le API di ChatGPT per creare conversazioni coinvolgenti e interattive che possono arricchire le tue applicazioni

. Questo corso ti insegnerà come utilizzare le per creare conversazioni coinvolgenti e interattive che possono arricchire le tue applicazioni Paradigma Object-Oriented Decodificato : il corso non si limita a insegnarti Python, ma ti accompagna nel mondo del Paradigma Object-Oriented attraverso lezioni approfondite, sia in Python che in altri linguaggi object-oriented come Java, C# e C++

: il corso non si limita a insegnarti Python, ma ti accompagna nel mondo del Paradigma Object-Oriented attraverso lezioni approfondite, sia in Python che in altri linguaggi object-oriented come Java, C# e C++ Apprendimento progressivo e aggiornato . La guida è strutturata per un apprendimento sequenziale, dal fondamentale all’avanzato. Un’ampia gamma di argomenti ti attendono: dal controllo del flusso alla creazione di classi e oggetti, dalle strutture dati alla gestione delle eccezioni

. La guida è strutturata per un apprendimento sequenziale, dal fondamentale all’avanzato. Un’ampia gamma di argomenti ti attendono: dal controllo del flusso alla creazione di classi e oggetti, dalle strutture dati alla gestione delle eccezioni Esercitazioni pratiche e quiz valutativi: non si tratta solo di teoria, ma anche di pratica. Esercitazioni pratiche e quiz valutativi ti aiuteranno a verificare il tuo apprendimento passo dopo passo.

L’investimento nella formazione è cruciale. Prendi il controllo del tuo futuro e impara due tra le competenze più richieste: ancora per poche ore i corsi “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” e “Python 3.11 – La Guida Completa: da Principiante a Esperto” sono disponibili a soli 9,99 e 10,99 euro l’uno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.