Impara fino a 41 lingue diverse con il piano a vita di Mondly

Nella foto di copertina una ragazza è da poco atterrata a Edimburgo, capitale della Scozia. Purtroppo però l’inglese non è il suo forte, quindi il rischio che la sua vacanza incontri più di un ostacolo è piuttosto concreto.

Se non vuoi ritrovarti anche tu nella sua stessa situazione, soprattutto se i viaggi sono una delle tue più grandi passioni, faresti bene a investire sulla tua formazione. Una delle migliori scelte è quella di affidarsi a Mondly, l’app numero uno per imparare le lingue straniere il più velocemente possibile e con ottimi risultati: in queste ore sul sito ufficiale è possibile acquistare con un unico pagamento il piano a vita in offerta a 99,99 euro invece di 1.999,99 euro, grazie al maxi sconto del 95%.

Con Mondly impari fino a 41 lingue con 99,99 euro

Spagnolo, francese, tedesco, finlandese, brasiliano, turco, coreano, cinese e giapponese. Ma anche inglese, russo, arabo, persiano, portoghese, catalano, ebraico e svedese. Sono solo alcune delle 41 lingue che si possono imparare grazie al piano a vita di Mondly.

Alla base del successo dell’applicazione Mondly vi è una solida scienza neurale, unita ad esercizi incentrati sulla conversazione, più lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale. Il risultato finale? Riuscire a parlare come un madrelingua dopo poco tempo.

Non a caso Mondly ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte di Facebook e Apple, vale a dire quello di App dell’Anno e Migliore nuova app. E se è vero che questo da solo non basta, è altrettanto vero che un esercito di studenti globale è pronto a testimoniare sull’efficacia del metodo di studio appreso.

Il piano a vita di Mondly, grazie al quale è possibile avere accesso a lezioni illimitate per imparare fino a 41 lingue, è in offerta a soli 99,99 euro anziché 1.999,99 euro.