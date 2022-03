Impara Google Ads dalla A alla Z a 18,99€

Google è il motore di ricerca più utilizzato dagli utenti, che lo sfruttano non soltanto per le informazioni ma anche per trovare prodotti o servizi. Per questo motivo il colosso statunitense è una delle vetrine virtuali più importanti del web, in grado di attrarre molta, potenziale clientela. Ovviamente il processo non è così semplice: per apparire nelle ricerche online è necessario saper sfruttare Google Ads, un software che consente di inserire e promuovere spari pubblicitari nelle diverse pagine di ricerca. Vuoi capire come utilizzare questo potente strumento a tuo vantaggio? Il corso Udemy “Google Ads PRO 2022: la guida completa dalla A alla Z” è in offertissima a soli 18,99 euro invece di 84,99.

Il corso, realizzato dal Digital Marketing Manager Marco Pelucca, ti insegnerà tutti i segreti e le migliori strategie per acquisire clienti con Google Ads, anche se non hai alcuna esperienza nel settore. La guida include 8 ore di lezione, 400 slide originali realizzate interamente per il corso, quiz ed esercizi pratici per testare le tue conoscenze e ciò che stai imparando. In più, se sei uno studente potrai accedere ad una consulenza gratuita personalizzata. Quello proposto da Pelucca è un corso nuovo ma soprattutto aggiornato al 2022, quindi comprensivo di tutte le nuove modifiche e aggiornamenti del servizio.

Proprio perché si tratta di un corso studiato per essere completo al 100%, fra i requisiti non è richiesta alcuna esperienza o competenza pregressa. Chiunque può imparare le informazioni, le strategie e gli strumenti per sfruttare il machine learning di Google a proprio vantaggio. A questo link potrai trovare nel dettaglio il contenuto delle lezioni – che, ricordiamo, sono on-demand e ad accesso illimitato – e acquistare il corso al prezzo scontato di 18,99 euro. Non sei soddisfatto? Niente paura: entro 30 giorni dall’acquisto potrai ottenere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.