Shein è una VLOP e deve rispettare il DSA

In base alle informazioni ricevute dall’azienda cinese, la Commissione europea ha designato Shein come VLOP (Very Large Online Platform), quindi deve rispettare gli obblighi del Digital Services Act in vigore dal 17 febbraio 2024 e quelli più stringenti previsti per le piattaforme con oltre 45 milioni di utenti attivi al mese a partire dalla fine di agosto. La nuova designazione porta a 23 il totale di VLOP e VLOSE (Very Large Online Search Engine).

Obblighi relativi ai prodotti e altro

Gli obblighi aggiuntivi sono gli stessi che devono rispettare Amazon, AliExpress e Zalando. Shein deve effettuare un’analisi dei rischi sistemici in relazione alla diffusione di prodotti illegali e al funzionamento del servizio. L’azienda cinese deve inviare un report alla Commissione europea quattro mesi dopo la designazione e successivamente una volta all’anno.

Shein deve inoltre implementare misure adeguate per evitare la vendita di merci contraffatte, prodotti non sicuri e articoli che violano i diritti di proprietà intellettuale. L’interfaccia del servizio deve essere migliorata per consentire la segnalazione di annunci sospetti. Gli articoli illegali devono essere rimossi rapidamente e gli algoritmi non devono suggerire prodotti vietati.

Shein deve anche migliorare la piattaforma per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, tra cui la vendita di prodotti pericolosi, soprattutto per i minori. Altri obblighi sono: creazione di una libreria con le inserzioni pubblicitarie, accesso ai dati pubblici da parte dei ricercatori e pubblicazione di report sulle decisioni di moderazione ogni sei mesi.

La Commissione europea vigilerà sul rispetto degli obblighi previsti dal DSA e potrà chiedere l’invio di informazioni. In caso di violazione è possibile l’avvio di un’indagine formale, come già avvenuto per X, TikTok (due volte) e AliExpress.