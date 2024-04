DSA: Commissione UE avvia indagine su TikTok Lite

L’azienda cinese non ha risposto entro 24 ore alla richiesta di informazioni, quindi la Commissione europea ha avviato un’indagine formale nei confronti di TikTok per verificare la possibile violazione del Digital Services Act (DSA) con il lancio della nuova app TikTok Lite in Francia e Spagna. Il programma Task and Reward potrebbe essere sospeso.

Seconda indagine e nuovo ultimatum

La Commissione europea ha già avviato un’indagine nei confronti di TikTok il 19 febbraio, in quanto non sarebbero stati rispettati diversi obblighi previsti dal DSA, tra cui quelli relativi a gestione dei rischi e protezione dei minori. Stavolta è sotto esame la nuova app TikTok Lite.

In base al DSA, le aziende che possiedono piattaforme online di grandi dimensioni devono inviare una valutazione dei rischi prima del lancio di un nuovo servizio. TikTok non ha inviato nulla e non ha rispettato la scadenza del 18 aprile, come chiesto il 17 aprile. Con la nuova indagine verrà in particolare esaminato il programma Task and Reward.

TikTok Lite prevede un sistema a punti che vengono assegnati dopo aver completato alcune attività. Questi punti sono quindi convertiti in buoni Amazon, carte regalo via PayPal o monete digitali per pagare i creatori dei contenuti. Secondo il commissario Thierry Breton, la funzionalità potrebbe creare dipendenza.

TikTok Lite è vietata ai minori di 18 anni. Non esiste però nessuna verifica efficace dell’età, quindi l’app rappresenta un pericolo per la salute mentale dei più piccoli. L’azienda cinese ha tempo fino al 23 aprile per inviare la valutazione dei rischi e fino al 3 maggio per fornire le altre informazioni.

In caso di mancata risposta, TikTok rischia una sanzione fino all’1% delle entrate globali annuali e multe periodiche fino al 5% delle entrate globali giornaliere. La Commissione europea potrebbe inoltre imporre la sospensione del programma a punti fino al termine della valutazione di sicurezza. L’azienda cinese ha tempo fino al 24 aprile per presentare argomenti in sua difesa.