TikTok Lite: sospeso il programma Task and Reward

L’azienda cinese ha annunciato ieri sera la sospensione del programma Task and Reward di TikTok Lite. La decisione è arrivata in seguito all’avvio dell’indagine da parte della Commissione europea. Il 24 aprile è stata una brutta giornata per TikTok. Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato la legge che impone a ByteDance di vendere il social network per evitare il ban.

TikTok Lite è la nuova app, vietata a minori di 18 anni, che l’azienda cinese ha rilasciato in Francia e Spagna. Per spingere gli utenti ad usare il servizio è stato incluso il programma Task and Reward. In base alle attività eseguite, come la visualizzazione dei video, vengono assegnati determinati punti.

Quando si raggiunge una specifica soglia, i punti possono essere convertiti in buoni Amazon, carte regalo PayPal o monete digitali per pagare i creatori dei contenuti. La Commissione europea ha avviato un’indagine, dopo aver inviato una richiesta di informazioni, in quanto TikTok non ha rispettato il Digital Services Act.

Il sistema a punti potrebbe creare dipendenza e avere conseguenze sulla salute mentale dei minori. L’app può essere usata solo dai maggiorenni, ma non c’è nessuna verifica efficace dell’età. L’azienda cinese aveva 48 ore di tempo per fornire argomenti in sua difesa, ma ha preferito sospendere la funzionalità.

Statement on TikTok Lite: "TikTok always seeks to engage constructively with the EU Commission and other regulators. We are therefore voluntarily suspending the rewards functions in TikTok Lite while we address the concerns that they have raised."

Il commissario Thierry Breton ha tuttavia comunicato che l’indagine continuerà, sottolineando che i “nostri figli non sono cavie per i social media“.

Our children are not guinea pigs for social media.

I take note of TikTok’s decision to suspend the #TikTokLite “Reward Program” in the EU.

The cases against TikTok on the risk of addictiveness of the platform continue.#DSA ensures the safety of our 🇪🇺 online space. https://t.co/J1oI6zNI97

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 24, 2024