TikTok: Senato USA approva obbligo di vendita

Come previsto, il Senato degli Stati Uniti ha approvato la legge che impone a ByteDance di vendere TikTok entro 12 mesi. La firma del Presidente Joe Biden arriverà probabilmente entro oggi. Al momento non c’è nessun comunicato ufficiale dell’azienda cinese, ma un portavoce ha già preannunciato l’inizio di una lunga battaglia legale.

Vendita o ban entro un anno

Una prima versione della legge, nota come Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, prevedeva 6 mesi di tempo per il disinvestimento da parte di ByteDance. Il nuovo testo, approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 20 aprile, estende la timeline di 90 giorni. Se la procedura di vendita è stata già avviata, il Presidente può aggiungere altri 90 giorni, portando la scadenza a 12 mesi.

Per spingere il Senato ad approvare la legge è stato usato un “trucco”. La proposta è stata inserita nel pacchetto di aiuti per Ucraina e Israele. Considerata la sua importanza e urgenza, i senatori hanno votato a favore. Il Presidente Joe Biden ha espresso soddisfazione per l’intesa bipartisan sulla legge che “rafforza la sicurezza nazionale“. Entro oggi arriverà sulla sua scrivania per la firma.

Il governo statunitense afferma che TikTok è strettamente legata al Partito Comunista Cinese, quindi l’app viene sfruttata come tool di spionaggio. Secondo molti legislatori, sia democratici che repubblicani, il governo cinese può accedere ai dati degli utenti anche se sono conservati sui server di Oracle.

Al momento non è arrivato nessun comunicato ufficiale, ma l’azienda cinese ha già anticipato che impugnerà la legge in tribunale fino all’ultimo grado di giudizio (Corte Suprema), in quanto è una chiara violazione del Primo Emendamento della Costituzione. Nel frattempo però le app dovrebbero essere rimosse dagli store di Apple e Google.